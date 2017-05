Fad in den Ferien? Sicher nicht in Linz!

04.05.2017, 00:00 Uhr

In der Landeshauptstadt gibt es heuer wieder ein buntes Ferienprogramm für alle Interessen.

Der Countdown läuft: Genau zwei Monate sind es noch bis zu den Sommerferien. Damit bei den Kindern keine Langeweile aufkommt und Eltern die Ferienplanung leichter fällt, gibt es in Linz ein umfassendes Programm. Das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel etwa hat sein Sommerangebot heuer erweitert. "Wir wollen mit unseren Kreativ-Werkstätten Raum und Zeit für Inspiration und eine Spielwiese des Probierens schaffen", sagt Leiter Manfred Forster.

Selber machen

Kreativität, Technik, Kochen

Uniluft schnuppern

Sport-Highlights

Lernstoff nachholen

Neu ist die Werkstatt "Tierisch kreativ", bei der die Kinder eine Woche im Linzer Zoo verbringen, die Tierwelt kennenlernen und diese in gestalterische Tätigkeit einbinden. Mit einer Werkstatt zur Vorstellung von "Wer weiß ...?" ist das Kuddelmuddel außerdem im Kepler Salon zu Gast. Highlights sind wie jedes Jahr die Lehmwerkstatt an der Donaulände und das "Breakdance Streetshow Spektakel", bei dem den Teilnehmern sogar ein Auftritt beim Pflasterspektakel winkt. Kreativ geht es auch im Wissensturm zu, wo etwa in der Mode- und Design-Werkstatt Kleidungsstücke angefertigt werden. In der Medien-Werkstatt können sich Kids als Radioreporter versuchen oder Kurzfilme drehen.Im Kulturzentrum HOF ermöglichen es die Spiel-, Sport- und Kulturwochen und die Freestyle Factory, sich kreativ auszutoben – etwa in den Bereichen Musical, Zirkus & Artistik, Graffiti oder Siebdruck. Wer gerne mit Drohnen fliegen oder Roboter bauen möchte, sollte sich hingegen das Programm im Ars Electronica Center genauer anschauen. Lust aufs Kochen macht erste Kinderkochakademie mit Bianca Gusenbauer in der Küche am Graben.167 Kurse gibt es heuer an der KinderUniLinz. Die Teilnehmer können etwa selbst Falken fliegen lassen und nach ihren Beobachtungen ein Flugzeug designen. Entdecken kann man aber auch den Weltraum, das Internet, das Reich der Insekten oder fremde Länder. Bei der KinderKreativUni kann man an der Kunstuni in verschiedene Studienrichtungen hineinschnuppern. Einen guten Überblick über das gesamte Ferienprogramm bietet die neue "Aktiv-Tage"-Broschüre der Stadt Linz. Sie versammelt 180 unterschiedliche Programmpunkte für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren."Dank dem Sommerferienangebot der Stadt bekommen vor allem Linzer Familien, die nicht fortfahren können oder wollen, ein vielseitiges, interessantes und sinnvolles Ferienprogramm geboten", sagt Bildungsstadträtin Eva Schobesberger. Ein Highlight ist die Trendsportwoche. Dabei können Kinder verschiedene Sportarten wie Parkour, Bouldern oder Slacklining von Trendsportprofis lernen. Die Aktiv-Tage laden außerdem zu zahlreichen Schnupperkursen ein – von Tennis über Bogenschießen und Fechten bis zum Rudern.Für alle Schüler, die die Sommerferien auch zum Lernen nutzen müssen, werden außerdem spezielle Bildungskurse angeboten. Lerndefizite sollen so beseitigt und ein guter Start ins neue Schuljahr ermöglicht werden. Das gedruckte "Aktiv-Tage"-Programm liegt in Linzer Schulen, Horten, Bibliotheken und Jugendclubs auf. Aber Achtung: Das Angebot am besten rasch mit den Kindern studieren, denn die meisten Programmpunkte sind sehr beliebt und meist schnell ausgebucht!