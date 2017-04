22.04.2017, 12:56 Uhr

Am 21. April gegen 13.30 Uhr ging ein Trauner am Linz Hauptbahnhof auf einen 17-Jährigen zu und fragte ihn nach seinem Ausweis.

Echten Kollegen ermittelten

Falscher Polizist stand unter Alkohol- und Suchtmitteleinfluss

Der Trauner stellte sich als Polizist vor und befragte den jungen Mann, was er denn am Bahnhof tun würde. Der falsche Polizist forderte den 17-Jährigen auf mit zur Polizeiinspektion zu kommen. Der 17-Jährige kam dieser Aufforderung nach.Vor der Polizeiinspektion wollte der „falsche Polizist“ den jungen Mann dazu bewegen alleine hinein zu gehen. Dem 17-Jährigen kam dies komisch vor. Der junge Mann wandte sich einem echten Polizisten.Der falsche Polizist konnte im Zuge einer Fußstreife in der Nähe des Haupteinganges angetroffen und kontrolliert werden. Dieser bestritt den Vorfall und stand unter sichtbarem Alkohol- und Suchtmitteleinfluss.