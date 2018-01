30.01.2018, 17:11 Uhr

Gemeinden fordern: Land soll beitragsfreien Kindergarten wieder einführen

LINZ/ URFAHR/ RIED. Die ersten Gemeinden steigen wegen der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in Oberösterreichs Kindergärten auf die Barrikaden. Die Bürgermeister aus Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr) und Geiersberg (Bezirk Ried), fordern die Landesregierung in einer Resolution auf, den beitragsfreien Kindergarten wieder einzuführen. "15 Familien haben ihre Kinder aus der Nachmittagsbetreuung gegeben, um Kosten zu sparen", so Franz Allerstorfer, Bürgermeister in Feldkirchen. Die finanziellen Förderungen des Landes seien von der Anzahl der Kinder abhängig, wenn die Gemeinde nichts hinzu zahlen würde, hätte Feldkirchen um zwei Gruppen weniger, sagt Allerstorfer. "Letztes Jahr steuerte das Land pro Kind 3.050 Euro bei, im angebrochenen Jahr wird sich das Budget auf 2.450 reduzieren", rechnet er vor. Finanziell könne Feldkirchen die fehlende Summe derzeit noch stemmen, wie das schlechter gestellte Gemeinden schaffen sollen, sei ihm ein Rätsel. Die Nachmittagsbetreuung gar völlig streichen, musste die 550-Seelen Gemeinde Geiersberg. Das Angebot konnte bisher nur mit der Sonderförderung des Landes finanziert werden. Diese ist nun weg, erklärt Bürgermeister Fritz Hosner. Von bisher acht Kindern wären nur mehr zwei Kinder übrig geblieben. Dabei hätten die betroffenen Eltern dringenden Bedarf an der Nachmittagsbetreuung. Ohne Sonderförderung und mit der gekürzten Gruppenförderung ginge sich das finanziell aber nicht mehr aus, so Hosner. Für Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) ist die Einführung der "Kindergartensteuer" bildungspolitisch aber vor allem aus frauenpolitischer Sicht ein Rückschritt. "Frauen die keine andere Alternative haben, werden so aktiv vom Arbeitsleben ferngehalten". An Kritik spart die Landesrätin nicht im Bezug auf Frauen- und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP). Sie sei enttäuscht darüber, dass diese den Beschluss in ihrer Funktion so hingenommen habe. Das sei "bemerkenswert".

