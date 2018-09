Internationales Brucknerfest: Ein denkwürdiges Konzert in "Kopie"

21.09.2018, 16:02 Uhr

Linzer Singakademie lässt am 6. Oktober im Brucknerhaus ein Originalkonzert aus 1868 wiederaufleben.

Liedertafel Frohsinn singt Wagner in Vorab-Premiere

Der Liedertafel Frohsinn, damals unter der Leitung Anton Bruckners, wurde am 4. April 1886 anlässlich des damals 24 jährigen Bestehens eine besondere Ehre zu Teil.Aus Dank für die Ehrenmitgliedschaft des Gesangsvereins gestattete Richard Wagner, persönlicher Freund Bruckners, die Aufführung des Schlusschors aus seiner Erfolgsoper "Die Meistersinger" bereits zehn Wochen vor der eigentlichen Uraufführung in München. Ein sensationelles Konzert in den Redoutensälen, dirigiert von Anton Bruckner persönlich, folgte und ist mit Originaldokumenten belegt.

Neuauflage im Rahmen des Internationalen Brucknerfests

Die Linzer Singakademie, direkter Nachfolgeverein, begiebt sich im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes auf historische Pfade und wirkt 150 Jahre nach dem denkwürdigen Ereignis im Programm von damals mit. Gemeinsam mit dem Hard-Chor unter der Leitung von Alexander Koller werden die originalen Parts übernommen. Kartenreservierung unter: brucknerhaus.at