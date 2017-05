"Jack the Ripperl" – Neuer Treffpunkt für Fleischanbeter

04.05.2017, 12:06 Uhr

Alle Variationen Schweinerippchen, Wraps und Burgern werden seit kurzem auf der Landstraße serviert.

LINZ. „Jack the Ripperl“ hat kürzlich auf der Linzer Landstraße eröffnet. Das spannende Kulinarik-Konzept tischt nicht nur unterschiedlichste Variationen von Schweinerippchen auf, sondern auch leckere Wraps und Burger stehen auf der Speisekarte. Egal ob orientalisch gewürzte Karreeripperl, gebratene Bauchripperl mit Cheddarkäse und Avocado-Hanföl-Dip oder ein veganer Bohneneintopf mit gebratenem Karfiol und Paprika-Sprossensalat – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Geschäftsführer Johannes Roither und Wolfgang Gittmaier haben mit dem neuen Lokal einen Volltreffer gelandet, wie sich bereits am Eröffnungstag zeigte. Küchenchefin Lisa Schallmeyer und ihre Mannschaft verwöhnten dabei prominente Gäste wie den Linzer Bürgermeister Klaus Luger, Wirtesprecher Thomas Stöckinger oder Tourismus-Direktor Georg Steiner.

Vom Vorgänger, dem China-Restaurant "Lotus" ist nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch praktisch nichts mehr übrig. Helle Farben und viel Holz machen das Lokal gemütlich und verkörpern Tradition und Bodenständigkeit. Beim Betreten des Lokals befindet man sich gleich im Shopbereich, wo regionale Verlockungen, hausgemachten Gewürzen und Saucen zur Auswahl stehen. Auch der Gastgarten bietet mitten mit Nähe zur Landstraße eine absolute Ruheoase. Die herrlichen Speisen gibts übrigens auch als Take-Away.1974 haben Ferdinand und Hedwig Roither die Idee des Ripperl-Essens in der Mühlviertler Ortschaft Neußerling geboren. Während der Woche war ihr Gasthof eher gering frequentiert. Man führte den Ripperl-Mittwoch ein, um den Gästen Abwechsung zu bieten und seither gibt es die schmackhaften Ripperl im Gasthof "Mitten in der Welt". In den Anfängen kamen Selchripperl und Bauchripperl auf den Tisch. Durch laufende Produktveränderung entstand das heutige Produkt „Roither´s Ripperl“ mit seinen zwei Varianten: würzig gegrillt oder saftig gebraten. Die Begeisterung für Ripperl wurde Johannes Roither also in die Wiege gelegt. Und brachte ihn 40 Jahre später darauf ein Ripperl-Restaurant, indem man Ripperl jeden Tag auf eine andere Art genießen kann, zu eröffnen.