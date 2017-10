Kids begeistern Publikum

16.10.2017, 18:43 Uhr

Am Schluss konnten jedoch Tobias, Julia und Leonie mit dem Titelsong aus Baywatch die Zuschauer im voll besetztem Saal und die Stargäste Michael Late, Laura Kamhuber, Beatboxer Fii, Selina Ray und Adrianna mit einer tollen Performance und hervorragender Bühnenpräsenz von sich überzeugen und den ersten Preis und somit ein Wochenende im Bayern Park gewinnen. Den zweiten Platz ertanzten sich Emily, Chiara, Theresa und Anna-Lena mit einer lustigen Darbietung von Bully Herbigs Raumschiff Surprise. Sie können sich über einen Piratenabenteuertag im Aquapulco freuen. Der dritte Platz erging an Angelina und Rosalie die sich über einen Tag im Kindererlebnishof Funtasia freuen durften. Die Kinder lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen und für die Jury und das Publikum eine tolle Show.

In der Gruppe der Erwachsenen überzeugten Jessica, Sarah, Anna und Annabell die Jury mit einer energiegeladenen Performance von Power (Little Mix), die Ihres gleichen sucht. Sie freuten sich über einen Wertgutschein der Firma Mach-Sport.Aber nicht nur die Auftritte der Teilnehmer, sondern auch die der Künstler begeisterten die Zuschauer. Allen voran verzauberte der „Lederhosenmagier“ Michael Late, mit seinen sensationellen Darbietungen das Publikum und Beatboxer Fii brachte den Saal letztlich zum Kochen.Der Schlusstenor vom Publikum war jedoch: „eine fantastische Show, wir kommen auf alle Fälle im nächsten Jahr wieder!“