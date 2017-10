Lentiamarmor: Familientradition seit über 140 Jahren

17.10.2017, 16:57 Uhr

Besuchen Sie unsere umfangreichen Ausstellungen

Friedhofstr. 18,4020 LinzTel.: 0732 /65 40 41Mail: office@lentiamarmor.atÖffnungszeiten:Mo – Mi: 8:00 – 17:00 UhrDo: 8:00 – 18:00 UhrFr: 8:00 – 16:00 UhrSa: 9:00 – 13:00 Uhr (nur in der Hauptsaison: März, April, Mai, Juni, September und Oktober)mit Abteilung Floristik & GärtnereiUrnenhainweg 6a4040 LinzTel.: 0732 / 73 14 43Mail: urnenhain@lentiamarmor.atoder für Floristik: floristik@lentiamarmor.atÖffnungszeiten Steinmetz:Mo – Mi: 8:00 – 17:00 UhrDo: 8:00 – 18:00 UhrFr: 8:00 – 16:00 UhrÖffnungszeiten Blumengeschäft:Im April, Mai, Juni, September und Oktober:Mo – Fr.: 7:30 – 18:00 UhrSa: 8:00 – 16:00 Uhr undSo: 9:00 – 13:00 UhrIm Jänner, Februar, März und November:Mo – Fr.: 8:00 – 17:00 UhrSa: 8:00 – 16:00 Uhr (Jänner und Februar – nur bis 14:00 Uhr)So: 9:00 – 13:00 Uhr (Jänner und Februar geschlossen)Im Juli und August:Mo – Fr: 7:30 – 17:00 UhrSa: 8:00 – 16:00 UhrSo: 9:00 – 13:00 Uhr (außer bei extrem schlechter Witterung)Ferihumerstraße 124040 LinzTel: 0732 / 73 16 62Mail: urfahr@lentiamarmor.atÖffnungszeiten:Mo: 8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 UhrDi – Do: 8:00 – 12:00 UhrFür den folgenden Text bitte die Fotos „Das neue Grab 1 – 3“ verwenden, danke: Das neue Grab – viele Vorteile für die Hinterbliebenen:- In verschiedenen Formen variierbar- Attraktive Preise- 365 Tage im Jahr beisetz- und beschriftbar- Keine Fundamente- Urnen direkt im Stein- Bepflanzungsflächen variabel- Kleinste Kosten danach