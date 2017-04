Madagascar live - @ Kulturbar Konrad

Linz : Kulturbar Konrad |

Die Gruppe MADAGASCAR ist das Gemeinschaftsprojekt von Mitgliedern der österreichischen Bands BETTY’S APARTMENT, CALL ME ASTRONAUT und ELECTRIC THEATRE, und versteht sich in erster Linie als Coverband. Inspiriert von Bob Dylans legendärem, unveröffentlichten Album gleichen Namens, das zeitlich Mitte der 70er-Jahre eingeordnet wird, versuchen sie sich an Interpretationen seiner Lieder, die wohl den wenigsten bekannt sein dürften. Mithilfe von fragmentarischen Aufnahmen, Homerecordings und bruchteilhaft überlieferten Songtexten haben sie sich die Lieder Stück für Stück erarbeitet und bringen das Album „Madagascar“ ins 21. Jahrhundert – eine Arbeit zwischen Spurensuche und Hommage, eine Reise in die bislang unbekannten Ecken in der Schaffenswelt des nunmehr 75-jährigen Nobelpreisträgers Bob Dylan.



Freier Eintritt