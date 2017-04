Mann in Tarnuniform hantierte mit Waffe auf der Straße

21.04.2017, 12:23 Uhr

Polizei stellte alkoholisierten 29-Jährigen mit "Soft-Air-Waffe" auf der Wiener Straße.

LINZ (jog). Am Donnerstag gegen 22.20 Uhr wurde ein 29-jähriger Linzer in Tarnkleidung beobachtet, der am Magerweg offenbar mit einer Schusswaffe hantiert hat. Nachdem ein Zeuge den Mann zur Rede stellen wollte, wurde er bedroht. Die Polizei wurde gerufen, konnte den Mann via Sonderfahndung im Bereich Saporoshjestraße/Wiener Straße gestellt und festgenommen werden. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine "Soft-Air-Waffe". Als der Beschuldigte die Polizeibeamten bemerkte, wollte er sie in einem Mülleimer verschwinden lassen. Der leicht alkoholisierte 29-Jährige zeigte sich vor Ort reuig. Er gab an, dass er aus Dummheit mit der Waffe umherging. Gegen den Beschuldigten bestand bereits ein behördliches Waffenverbot. Die "Soft-Air-Waffe" wurde aus Beweisgründen sichergestellt und der Beschuldigte in das Polizeianhaltezentrum Linz verbracht. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Die Ermittlungen werden vom Stadtpolizeikommando Linz – Kriminalreferat geführt.