Messerstecherei am Linzer Hessenplatz

12.10.2017, 15:31 Uhr

Am Mittwochabend wurde dabei ein 17-jähriger Afghane schwer verletzt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

LINZ. Laut eigenen Angaben wurde der 17-Jährige von zwei Schwarzafrikanern beraubt und attackiert. Die zwei Angreifer stahlen ihm zunächst die Geldbörse samt Ausweis. Der junge Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung versuchte zwar zu fliehen, jedoch fügten ihm die zwei Männer mehrere Stichverletzungen zu. Das Opfer brach in der Bismarckstraße zusammen, wurde an Ort und Stelle erstversorgt und in ein Linzer Krankenhaus gebracht.Die mutmaßlichen Angreifer konnten zunächst fliehen, wurde jedoch im Laufe des Abends von der Polizei aufgegriffen. Es handelt sich bei den Verdächtigen um einen 21-Jährigen aus Sierre Leone sowie einen 23-Jährigen aus Somalia. Beide Männer wurden in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Die Ermittlungen sind am Laufen.