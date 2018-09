Oberwirt ab Samstag wieder geöffnet

12.09.2018, 09:23 Uhr

Der Oberwirt in St. Magdalen eröffnet nach fast zwei Jahren mit neuem Pächter.

Am Samstag, den 15. September ist es endlich wieder soweit – der Oberwirt im Stadtteilzentrum St. Magdalena öffnet wieder seine Türen. "Nachdem der Oberwirt knapp zwei Jahre leer stand, sperrt Christian Rathner als neuer Pächter am kommenden Wochenende das Traditions-Wirtshaus wieder auf. Er schließt damit eine wichtige Lücke in der Gastro-Nahversorgung in St. Magdalena", sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier. So sei es vor allem erfreulich, dass durch die Neueröffnung ein wichtiger Beitrag für ein lebendiges Stadtteilzentrum sowie für das Vereinsleben geleistet wird. Ab Samstag 18 Uhr ist der Oberwirt für die Gäste geöffnet. "Ich freue mich, dass der neue Wirt insbesondere auch die Stammtisch-Kultur wieder aufleben lassen will. Das Gasthaus als Treffpunkt für alle, quer durch alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, ist ein Gewinnbringer für die Stadtteil-Identität", so Baier.