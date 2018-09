09.09.2018, 20:48 Uhr

Opernfest im Volksgarten

Das Landestheater meldet mit einem Open-Air-Spektakel aus der Sommerpause zurück. Am Samstag wird die Premiere von Tristan und Isolde auch ins Grüne übertragen. Der Eintritt zum Public Viewing ist frei. Die ausverkaufte Wohnzimmer der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich auch ins Grüne geöffnet. Bereits ab 15 Uhr können sich Opernfreunde bei ausgewählten Speisen- und Getränken auf den Abend einstimmen. Die Live-Übertragung startet dann um 17 Uhr. Im Anschluss wird ab 23 Uhr zur Premierenfeier ins Hauptfoyer des Musiktheaters geladen. Bereits am Freitag startet das Schauspielhaus in die neue Saison. Mit der "Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats" erwartet die Zuschauer ein wahnwitziges Theaterspektakel. Die Internierten des Hospizes von Charenton spielen darin die letzten Stunden im Leben des Revolutionsführers Jean Paul Marat nach, der fünfzehn Jahre zuvor von der Landadligen Charlotte Corday ermordet wurde. Regie führt kein geringerer als der Heilanstalts-Insasse Marquis de Sade.

