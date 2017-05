13.05.2017, 19:47 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle der Landesverkehrsabteilung flogen bei einem 39-jähriger Kraftfahrer aus Rumänien gefälschte Kennzeichen am Lkw auf.

Polizei hob Sicherheitsleistung ein

LINZ (red). Am 13. Mai 2017 gegen 14.35 Uhr wurde der Lkw aus Rumänien am Ebelsbeger Berg einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die Kennzeichen am Lkw gefälscht waren.Der 39-Jährige wurde zwecks Einvernahme zur Dienststellte mitgenommen und die Kennzeichen sichergestellt. Nach Abschluss der Erstermittlungen wurde er wieder zu seinem Fahrzeug gebracht und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich angezeigt. Weiters hoben die Polizisten eine Sicherheitsleistung ein.