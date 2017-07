Schienenersatzverkehr beim Pflasterspektakel 2017

18.07.2017, 11:49 Uhr

Infos für Öffi-Fahrgäste

Um weder Künstler noch Besucher zu gefährden und die Aufführungen nicht zu stören, wird der Straßenbahnverkehr der Linien 1, 2, 3 und 4 am Donnerstag und Freitag von ca. 16 bis 24 Uhr und am Samstag von ca. 14.50 bis 24 Uhr zwischen den Haltestellen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof bzw. Landgutstraße und Hauptbahnhof unterbrochen. Während der Unterbrechung wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Pöstlingbergbahn (Linie 50) ist nicht betroffen und fährt im Normalbetrieb. Betroffen sind auch mehrere Buslinien. So wird etwa die Linie 26 zwischen den Haltestellen Museumsstraße und Theater unterbrochen. Busse pendeln zwischen St. Margarethen und Museumsstraße sowie zwischen Stadion und Theater. Die Linie 27 sowie die Stadtteillinie 192 werden im Bereich Promenade umgeleitet. Die Fahrgäste werden an den betroffenen Haltestellen über die Verkehrsunterbrechung informiert und auf den Schienenersatzverkehr hingewiesen.