Schuss löste sich: Polizist bei Besprechung verletzt

05.05.2017, 13:01 Uhr

Freitagfrüh schoss ein Polizeibeamter bei einer Besprechung in Linz einen Kollegen versehentlich an. Er glaubte, mit einer Übungswaffe zu hantieren.

LINZ (jog). Ein 59-jähriger Ausbildner hat Freitagfrüh, gegen 8.15 Uhr, in der Linzer Polizeischule irrtümlich einen 46-jährigen Kollegen angeschossen und leicht verletzt. Der Mann hatte mit einer Glock 17 Kaliber 9 mm hantiert und einen neben ihm stehenden Polizisten in den Handrücken getroffen. Der 59-Jährige gab an, dass er glaubte, mit einer Übungswaffe zu hantieren. Der getroffene Kollege wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls waren sechs Ausbildner zu einer Besprechung im Raum zusammengekommen. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Linz hat jetzt die Ermittlung übernommen, um zu klären, wie es zu dem Versehen kommen konnte.