Spielerisch lernen: KinderUni 2017

11.05.2017, 15:13 Uhr

Seit 14 Jahren gibt es eine Universität für Kinder und Jugendliche in Oberösterreich.

Auch heuer starten wieder abwechslungsreiche Kurse von der KinderUni Almtal von 10. bis 12. Juli bis zur Kinder UniSteyr von 28. bis 31. August.

Rebellisches Verhalten fördern

OÖ. In Steyr wurde die KinderUni Oberösterreich 2004 gegründet. Seidem haben mehr als 25.000 junge Studierende im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Bildungsprogramme an sechs Standorten absolviert.Im Mittelpunkt steht immer die Motivation, das Erhalten der angeborenen Neugier, das Abbauen von Barrieren. Wichtig sei, so die Experten, dass man lernt, auch Fehler machen zu dürfen, quasi alles in Frage zu stellen und auch rebellisches Verhalten zu fördern. Nur so käme man zu neuen Lösungen.500 Dozentinnen werden diesen Sommer von Mitte Juli bis Ende August mehr als 350 Lehrveranstaltungen abhalten.Auch für GirlsOnly-Kurse kann man sich einschreiben.

KinderUni Almtal

KinderUni Linz

KinderUni Ennstal

KinderUni Hagenberg

KinderUni Wels

KinderUni Steyr

10. bis 12. JuliIm Almtal steht mit der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau als der leitenden Einrichtung der KinderUni die Natur im Mittelpunkt. Neu sind heuer unter anderem eine Exkursion in den Nationalpark Kalkalpen, ein Besuch im Papiermachermuseum mit anschließender Besichtigung der Papierfabrik Laakirchen und spannende Experimente mit dem Physiker Bernhard Weingartner.10. bis 13. JuliIn Linz werden in der ersten Ferienwoche 167 Lehrveranstaltungen angeboten. Bei einer der Exkursionen können die Jungstudierenden zwischen fünf und 15 Jahren selber Falken fliegen lassen und dann nach dem Vorbild der Natur eigene Flugobjekte entwickeln. Die besten Konstrukeure von FACC, Österreichs führendem Hersteller von Flugzeugkomponenten, unterstützen die "Flug-Challenge".14. bis 14. JuliKurse im Angebot sind "SchereSteinPapier&Polymere", "Forschung&Technik zum Anfassen" und "Rhythmus&Klangwerkstatt". Die zwölf- bis 14-jährigen Schlaufüchse dürfen sich auf die Entwicklung einer Outdoor-Quiz-App freuen.17. bis 19. JuliIn Hagenberg trifft Wissensdurst auf Wissenschaft. Her erfahren Sieben- bis Neun-Jährige wie Nahrung in Energie umgewandelt wird und erforschen das Ökosystem Wasser. Etwas ältere lernen im Kurs "Tier und wir" wie Mensch und Tier voneinander lernen können. Von zwölf bis fünfzehn dreht sich alles um den Spitzensport.17. bis 19. JuliDie FH OÖ Campus Wels bietet sechs dreitägige Kurse für die Altergruppe neun bis 15 und drei eintägige Kurse für die Kids von sieben bis neun. Vom lebendigen Essen bis zum Bauen von Robotern reicht die Palette an Angeboten.28. bis 31. AugustFH Steyr und Museum Arbeitswelt bieten an vier Tagen 140 Kurse an. Mit einem österreichischen Weltraumforscher geht es auf eine Reise ins Universum: mit Teleskopen kann die Sonne beobachtet werden und wie Sonnenstrom erzeugt werden kann. Hier gibt es erstmalig auch Kurse nur für Mädchen, von 3D-Druck bis zum Zerlegen von Computern.Die Teilnahme kostet 18 Euro pro Standort. Beinhaltet sind Kurskosten, Eintritte, Exkursionen und Materialien.Das Mittagsmenü kostet je nach Standort zwischen 5,50 und 6,50 Euro.Infos und Anmeldung unter KinderUni OÖ