Straßenbahnhaltestelle wurde zum Tatort

22.04.2017, 19:51 Uhr

Am 22. April 2017, 3.20 Uhr, rissen unbekannte Täter einem 59-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle in Linz die umhängende Umhängetasche vom Körper und flüchteten in Richtung Spielplatz Kremplstraße.

Der 59-Jährige stürzte durch den Überfall zu Boden und verletzte sich unbestimmten Grades. Das Opfer wurde mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Die eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Täterbeschreibung: zwei unbekannte Männer, vermutlich Schwarzafrikaner, mit olivgrünen Militärjacken.