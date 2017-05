SuSY Filmreihe an der FH OÖ

Termin: 18.05.2017Uhrzeit: 11.00 - 18.00 UhrFilme: Coopamare cooperative, Palmas, Regional wachsen, Shift ChangeOrt: FH Campus Linz, Garnisonstraße 21, Hörsaal 1Die SuSY Filmreihe zeigt Dokumentarfilme, die beispielhaft nachhaltiges und solidarisches Handeln und Wirtschaften vorstellen. An der FH OÖ Campus Linz werden vier Filme zum Thema Solidarökonomie mit anschließenden Filmgesprächen gezeigt.

Termin: 18.05.2017Uhrzeit: 11.00 - 18.00 UhrOrt: FH Campus Linz, Garnisonstraße 21, Seminarraum A107Die Susy-Map macht Initiativen, Organisationen und Orte sichtbar, die einen alternativen Weg des Wirtschaftens gehen. Komm vorbei und trage Community Spaces, KostNix-Läden, Gemeinschaftsgärten, FairTeiler, offenes Werkstätten etc. ein und tausche dich mit anderen interessierten Menschen aus.Termin: 18.05.2017Uhrzeit: 11.00 - 18.00 UhrOrt: FH Campus Linz, Garnisonstraße 21, AulaIm Initiativendorf gibt es die Möglichkeit, bei gemütlicher Atmosphäre und leckeren Snacks eine Vielfalt an Initiativen und Menschen kennenzulernen, die sich österreichweit, in der Region und direkt in Linz für einen positiven Wandel engagieren.