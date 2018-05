Teilweises Grillverbot an der Donau in Linz-St. Margarethen

07.05.2018, 09:59 Uhr

Das Grillen bleibt nur im Osten des Donaustrands weiterhin erlaubt.

Die Stadt Linz setzt im Konflikt zwischen Anrainern und Gästen im Stadtteil St. Margarethen auf eine Kompromisslösung. Zuvor versammelten sich an sonnigen Wochenenden Hunderte Linzer am einzig verbliebenen öffentlichen Grillplatz der Stadt. Anrainer klagten über Lärm und starke Rauchentwicklung. Ab sofort gibt es auch entlang der Donau starke Einschränkungen. Die Stadt hat das Grillen im westlichen Bereich des Donauufers untersagt. Nur auf einer kleinen Fläche im Osten des Areals ist das Grillen weiterhin erlaubt. Um das Zufahren per Pkw zu verhindern, wurden zusätzlich Steinfindlinge aufgestellt. Der städtische Ordnungsdienst ist für die Überwachung des Grillplatzes zuständig. Das Areal wurde entsprechend ausgeschildert.