Trumps Botschafter auf Besuch in Linz

12.09.2018, 09:21 Uhr

IT-Führungskräfte aus Singapur

Außerdem besuchten 55 IT-Führungskräfte den Linzer Bürgermeister. Das geschieht im Rahmen der IT Management Association (ITMA), die jedes Jahr Reisen zum Erfahrungs- und Know-how Austausch von Führungskräften organisiert. ITMA ist eine Gemeinschaft von erfolgreichen IT-Managern aus dem asiatischen Raum, welche weltweit in der IT-Branche eine große Bedeutung haben. Dieses Jahr sind die Manager aus Singapur unter anderem zu Besuch beim international tätigen Unternehmen Dynatrace mit Sitz in Linz.