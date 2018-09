Unterstützung bei Problemen in der Lehre

06.09.2018, 17:55 Uhr

„Lehre statt Leere“ ist eine Initiative des Wirtschafts- und Sozialministeriums, die Lehrlinge und Lehrbetriebe in solchen Fällen kostenlos und anonym berät. Ziel ist es, die Abbruchquoten in der Lehre zu senken und die Jugendlichen auf ihrem Weg zu einem positiven Lehrabschluss zu begleiten. Bereits 1150 Lehrbetriebe und Lehrlinge wurden seit November 2015 in Oberösterreich beraten. Die geschulten Coaches sind Sozialpädagogen und verfügen über jahrelange Berufserfahrung. Gewisse Probleme kann man selbst lösen, sagt Projektleiterin Regina Nader – aber manchmal brauche es eben Unterstützung von außen: „Wir begleiten die Betroffenen bei allen Herausforderungen rund um die Lehrausbildung, sei es im Privatleben, im Ausbildungsalltag oder in der Berufsschule. Weil wir glauben, dass es für alles eine Lösung gibt. Wir arbeiten gemeinsam an individuellen Lösungsansätzen und geben Hilfe zur Selbsthilfe", so Nader.

Telefon: 05 7000 7238E-Mail: coaching@wifi-oefa.atIm Internet: lehre-statt-leere.at