Urfahr: Bewohnerparkzone kommt nicht

26.04.2017, 15:02 Uhr

Anrainer entlang der Leonfeldner Straße haben sich gegen Bewohnerparkzone ausgesprochen.

URFAHR (jog). Die beabsichtigte Einführung der Bewohnerparkzone K entlang der Leonfeldner Straße wird nicht umgesetzt. „Ein überwiegender Teil der Befragten hat sich dagegen ausgesprochen und diesen Wunsch respektieren wir natürlich. Nur an der Hölderlinstraße, Knabenseminarstraße, Hörschingergutstraße, Damaschkestraße und am Holzwurmweg wurde mehrheitlich für das Bewohnerparken gestimmt“, erklärt Infrastrukturreferent Markus Hein. „Ob es Sinn macht, die bereits bestehende Bewohnerparkzone E um zumindest die naheliegenden und positiv abgestimmten Straßenzüge zu erweitern, wird noch im Detail geprüft.“ Auf Wunsch zahlreicher Anrainer und im Hinblick auf die Vergebührung des Urfahraner Jahrmarktgeländes waren betroffene Bürger in den vergangenen Wochen befragt worden.

Frage der Kosten

„In vielen Linzer Stadtteilen hat sich der Parkdruck deutlich erhöht, darunter auch in Bereichen von Urfahr. Gerade Menschen, die sich kein Eigenheim mit Tiefgaragen oder Privatparkplätzen leisten können, sind auf die Nutzung des öffentlichen Gutes angewiesen. Wenn das aber von ‚Fremdparkern‘ besetzt ist, haben diese Menschen ein ernsthaftes Problem, einen Parkplatz zu finden. Die wirksamste Methode, um die Parkplatzsuche zu erleichtern, ist erfahrungsgemäß das Konzept des Bewohnerparkens. Um ein adäquates Angebot schaffen zu können, haben wir die AnrainerInnen befragt. Das Ergebnis dieser Befragungen ist für uns selbstverständlich bindend“, sagt Hein.