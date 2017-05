Urfahr: zwölf Projekte, 850 neue Wohnungen

09.05.2017, 15:08 Uhr

Immer mehr Menschen wollen in Urfahr wohnen. Hochhäuser sollen die große Nachfrage stillen.

Derzeit gibt es in Urfahr zwölf Wohnprojekte mit 850 neuen Wohnungen. Einige davon sind aber umstritten, wie der Weinturm an der Kaarstraße mit 140 Wohnungen oder der geplante Bruckner Tower am Areal der ehemaligen Anton Bruckner Privatuniversität. "Es ist auch gut, dass diskutiert wird. Aber es gibt einen Paradigmenwechsel in der Stadt. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir mehr Wohnungen in der Stadt haben wollen, aber gleichzeitig die Grünflächen am Stadtrand erhalten wollen. Die Konsequenz ist, dass wir in die Höhe bauen", sagt Bürgermeister Klaus Luger. Auch Stadtrat Markus Hein spricht sich für den Bau von Hochhäusern aus. "Wenn der Gemeinderat beschließt, dass ein Projekt in das Bild der Stadt passt, gibt es auch keinen Grund, es nicht umzusetzen", so Hein.Der Gemeinderat hat heuer auch eine Bebauungsplanänderung für das Studentenheim an der Altenberger Straße 9 mit mehr als 215 Zimmern beschlossen. Auch hier gab es große Proteste der Anrainer. Mit 9. Mai ist die Bebauungsplanänderung nun rechtswirksam geworden. Der Bau soll noch heuer starten.