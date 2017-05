Urfahraner Markt: Hüpfburg brannte

04.05.2017, 15:39 Uhr

Eine Hüpfburg war am Donnerstagvormittag während des Aufblasens in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.



Niemand verletzt

LINZ (jog). Eine brennende Hüpfburg auf dem Urfahraner Jahrmarkt hat am Donnerstagvormittag die Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Sie war während des Aufblasens in Brand geraten – eine Rauchsäule war von weitem sichtbar. Innerhalb weniger Minuten gingen 30 Notrufe bei der Linzer Berufsfeuerwehr ein. Das Feuer brannte ein drei Mal drei Meter großes Loch in die Oberfläche. Der Inhaber reagierte rasch und versuchte, den Brand mit einem Pulverlöscher zu bekämpfen, ehe die Einsatzkräfte eintrafen. Dadurch konnten die Einsatzkräfte dem Feuer schnell den Garaus machen. Die Polizei vermutet einen weggeworfenen Zigarettenstummel als Brandursache, auch Funkenflug aus dem Motor kann bislang nicht ausgeschlossen werden.Das Unglück passierte gegen 8.30 Uhr, eine Zeit, wo kaum kaum Besucher auf dem Gelände unterwegs sind. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Unklar ist bislang, warum die Hüpfburg in Brand geraten konnte, schließlich sei das Material laut Betreiber als schwer entflammbar zertifiziert.