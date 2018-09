24.09.2018, 18:22 Uhr

Verschwinden die Spatzen?

Es dürfte wohl jedem Linzer bereits aufgefallen sein, dass unsere Gastgärten etwas weniger Besucher haben. Das liegt nicht an den Menschen sondern viel eher an den Spatzen die sich immer seltener blicken lassen. Bereits 2015 wurde durch die Organisation „BirdLife“ ein Rückgang der Vögel festgestellt. „Natürlich ist es schade das sie weniger werden. Gerade unsere kleinen Gäste haben meist Freude mit den Spatzen.“ So antwortet man im linzer Klosterhof auf die frage ob es den Gastronomen etwas ausmacht, dass die Spatzen langsam verschwinden. Es wäre schön für die Stadt Linz, wenn das fröhliche gezwitscherte der Spatzen nicht verstummen würde.

