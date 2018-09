Was das Sportlerherz begehrt

13.09.2018, 11:54 Uhr

Die neue Herbstmode vereint Bequemlichkeit und Sicherheit

Mit Herbstbeginn investieren viele Outdoor-Sportler wieder in eine hochwertige Ausrüstung – dazu gehört auch die passende Kleidung. Hochwertige Naturmaterialien liegen hierbei ebenso im Trend wie Schuhmodelle mit besonders bequemen und vor allem sicheren Sohlen.Bei der Bekleidung steht nach wie vor die Merino-Wolle im Fokus, die zahlreiche Vorteile aufweist: Sie ist nicht nur schmutz- und wasserabweisend, sondern auch temperaturregulierend und geruchshemmend. Vor allem aber ist sie sehr fein und damit für Socken oder auch für die Verarbeitung in sportiver Unterwäsche und Oberbekleidung bestens geeignet. Farblich präsentiert sich die herbstliche Sportbekleidung bei den Damen etwas gedämpfter, nichts desto trotz aber nach wie vor in kräftigen Tönen. Die Herren lieben es eher klassisch und in trendigen Schlammtönen.Bei vielen Sportarten, die im Herbst ausgeübt werden (Wandern, Walken, Bergsteigen usw.) sind die passenden Schuhe von entscheidender Bedeutung. Wasserdichte Goretex-Materialien bestimmen hier das Geschehen. Diese gibt es in unterschiedlichen Schnitten und mit den jeweils passenden Sohlen. Gerade bei den Sohlen bringen die Hersteller immer wieder Innovationen, die für den optimalen Tritt und damit verbunden die entsprechende Sicherheit sorgen.