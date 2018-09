Weinbauer Wiesentrends

12.09.2018, 09:23 Uhr

Kurzes Dirndl nicht mehr "in"

"Der Stoff muss qualitativ hochwertig sein und es sind eher gedecktere Töne, also warme Farben, in Mode", so Königslehner. Bei den Damen ist das Dirndl nicht wegzudenken, eine Veränderung gibt es aber in der Länge: "Das kurze Dirndl ist verschwunden, 70 Zentimeter Rocklänge ist der neue Trend." Auch für Männer gibt es Neuigkeiten bei den Lederhosen, sagt Königslehner: "Lederhosen aus Hirschleder sind modern. Hosenträger passen für spezielle Anlässe, ansonsten ist ein Gürtel das richtige Accessoire." Von der Länge her macht man mit ganz langen oder kurzen Lederhosen alles richtig, die Dreiviertel-Hose ist aber bereits verschwunden. Wer noch nicht das passende Wiesnoutfit gefunden hat, kann in den Linzer Standort des Weinbauer Trachtengeschäfts in die Herrenstraße kommen und sich beraten lassen.