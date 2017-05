Weltrotkreuztag 2017: "Nicht käuflich, nur freiwillig"

12.05.2017, 14:57 Uhr

In diesem Jahr standen die Feierlichkeiten unter dem Motto "Nicht käuflich, nur freiwillig", der neuen Kampagne mit der neue Mitarbeiter gewonnen werden sollen. "Wir machen in unserer neuen Freiwilligen-Kampagne besonders auf die Mehrwerte aufmerksam, die eine freiwillige Mitarbeit beim Roten Kreuz mit sich bringt", sagte Gastgeber und OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Momentan verfügt das Rote Kreuz in Oberösterreich über 22.000 freiwillige und 2.000 berufliche Mitarbeiter.

Als besonderer Gast trat Ali Mahlodji, Gründer der Videoplattform "Whatchado" mit einem Vortrag über seine Lebensgeschichte vom iranischen Flüchtlingskind zum erfolgreichen Unternehmer auf.