"Wenn ich gewinne, suche ich meinen Vater"

03.05.2017, 14:30 Uhr

Sarah Delija gilt als Mitfavoritin im Viertelfinale der ORF-Show "Die große Chance".

Ohne Schuhe und mit zittrigen Händen trat sie auf die Bühne der "Großen Chance", um dort bei Jury und Publikum Gänsehaut zu erzeugen. Sarah Delija wurde innerhalb von drei Minuten von einer unbekannten Linzerin mit bay-erischen Wurzeln zu einer Mitfavoritin für den Hauptgewinn von 100.000 Euro. Eine Stimmausbildung hat sie nie genossen, der gelungene Auftritt überraschte sie allerdings nicht. "Ich weiß, dass ich gut singen kann, schließlich wurde ich auch 2012 deutsche Meisterin im Karaoke-Singen." Dabei hatte sie der Musik jahrelang abgeschworen. "Ich habe mit meiner Oma sehr viel gesungen. Sie ist gestorben, als ich zehn war, das war sehr schmerzhaft, da habe ich dann zum Singen aufgehört", sagt die 21-Jährige. Das war auch ein Riss in ihrem Leben, das Verhältnis zu ihrer Mutter war von Schwierigkeiten geprägt und ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Heute steht Sarah mit beiden Beinen im Leben. Ihre Wurzeln zu erkunden hat für sie aber eine große Bedeutung. "Wenn ich das Geld gewinne, will ich meinen Papa suchen. Es wird vermutet, dass er in Amerika oder Bulgarien wohnt, mehr weiß ich nicht." Ihn kennenzulernen, würde einige Fragen beantworten. "Ich habe mein Rhythmusgefühl, meine Ehrlichkeit, aber auch meine Ungeduld von meiner Mama. Ich will aber auch wissen, was ich von meinem Papa habe." Über einen Sieg bei der Großen Chance macht sich Sarah noch keine großen Gedanken. "Wenn es so ist, ist es so, ich mache mir da aber sicher keinen Druck." Schließlich hat sie bereits ein Leben voller Perspektiven, da sie Jus an der Johannes Kepler Universität studiert. "Ich lege großen Wert auf Gerechtigkeit, andererseits bin ich sehr undiplomatisch, das ist auch ein guter Grund, Recht zu studieren", sagt Sarah schmunzelnd. Derzeit ist ihr ganzer Fokus aber auf das Viertelfinale am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr gerichtet. "Ich hoffe auf ganz viele Anrufe und dann schauen wir, wie es weitergeht", sagt Sarah. Wenn es nach der Jury geht, landet sie sogar im Finale.