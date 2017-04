20.04.2017, 07:50 Uhr

16 Regionen nahmen in Tirol an einem Integration-erfahrungssaustausch teil.

Beim ersten europäischen Leader-Vernetzungstreffen des Projekts "Integration von Flüchtlingen in ländlichen Gebieten" trafen sich rund 16 Partnerregionen aus ganz Europa. Die Gruppen aus Deuschland, Schweden, Finnland und Österreich trafen sich in St. Johann in Tirol, um sich über ihre bisherigen Integrationsaktionen auszutauschen. Zu den 90 Teilnehmern gehörten auch Isolde Fürst und Ingrid Fremuth aus Kirchberg-Thening. Sie besuchten das Treffen im Namen des Regionalentwicklungsverein Zukunft Linz-Land.

Erstintegration im Fokus

Zentrales Thema bei dem Treffen war die Erstintegration der Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Dafür wurden die verschiedenste Konzepte aus den Teilnehmerländern vorgestellt. In Diskussionsgruppen wurden schließlich Problemstellungen verschiedener Länder behandelt und gemeinsam Lösungen erarbeitet. Ziel des Projektes ist die Erarbeitung einer umfassenden Ideen- und Projektdatenbank, einer Art "Werkzeugkiste für Integration", in der gute Beispiele enthalten sind. Zusätzlich werden den freiwilligen Helfern Mittel bereitgestellt, die bei der Umsetzung einzelner Ideen vor Ort helfen sollen. Für den Verein in Linz-Land folgt nun die Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich dem Thema widmet. Das nächste Treffen findet im September in Schweden statt.