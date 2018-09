"Wir sind stark"

13.09.2018, 17:58 Uhr

Ausstellung in UKH Galerie



Bildpaten gesucht

Die großformatig ausgearbeiteten Fotos werden von 24. September bis 7. Oktober in der UKH Galerie in Linz präsentiert. Am 1. Oktober findet um 18 Uhr eine öffentliche Vernissage statt. „Menschen mit Beeinträchtigung leisten – wenn sie am richtigen Ort eingesetzt sind – großartiges und werden von ihren Dienstgebern sehr geschätzt. Gerne bieten wir als UKH die Bühne für diese Fotoausstellung, die die Stärken dieser Menschen ins rechte Bild setzt“, erklärt Erhard Prugger, Vorsitzender der AUVA Landesstelle Linz.Am 20. Oktober werden die Bilder nochmals im Rahmen der 70er Feier des OÖZIV und der Verleihung der Auszeichnung „complemento“ im Oberbank Donauforum in Linz gezeigt. Nach diesen Präsentationen werden Bildpaten für die Fotos gesucht. Interessenten können sich unter info@ooe-ziv.at voranmelden.