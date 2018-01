Diskussion: Wer klaut unsere Arbeitsplätze?

Der philosophische Denker Stefan Vass stellt in seinem Vortrag die spannende Frage: Wer nimmt uns die Arbeitsplätze weg? Schau vorbei! 

>Wer klaut uns eigentlich die Arbeitsplätze?>Ist es nicht seltsam das unsere Gesellschaft, für so viele Menschen keine Verwendung findet, wo es doch viel sinnvolles zu tun gäbe?>Wieso schafft der Kapitalismus Zustände, in denen es mehr Arbeitssuchende gibt als freie Stellen?>Woher kommen überhaupt Arbeitsplätze?Anschließend beginnt eine offene, gerne leidenschaftliche Diskussionsrunde.Kommt vorbei in die Funkezentrale (Melicharstraße 8).Wir laden dich herzlich dazu ein!