30 "Freunde des Linzer Musiktheaters" in Lyon

21.04.2017, 21:04 Uhr

Bestens vom Linzer Schauspieldirektor Suschke vorbereitet und entsprechend neugierig traten wir über Anregung von Intendant Schneider am 27.3. die Musiktheaterreise nach Lyon an. Bei einem deutschsprachig geführten Stadtrundgang wurden wir mit Geschichte und Sehenswürdigkeiten der für Seidenweberei und Buchdruck bekannten Handelsstadt Lyon vertraut gemacht. Am Abend stand die Wiederaufnahme der legendären Bayreuther Heiner Müller Inszenierung von Tristan und Isolde - eine Koproduktion von Linz und Lyon, die in der Spielzeit 2018/19 im Linzer Musiktheater aufgeführt wird - auf dem Programm.

Am 29.3. unternahmen wir einen Tagesausflug nach Pérouges, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt. Tags darauf gestaltete Robert Körner, directeur de la production artistique, für uns eine Führung durch das Opernhaus, das 1989 unter Leitung von Jean Nouvel - abgesehen von der erhalten gebliebenen Fassade - komplett umgebaut und neu gestaltet wurde. Der große Saal ist zur Gänze in Schwarz ohne jegliche Ausschmückung gehalten. Auf 6 Rängen finden insgesamt 1.170 Besucher Platz. Am Abend besuchten wir die Oper Elektra von Richard Strauss in der Dresdener Ruth Berghaus-Inszenierung des Jahres 1986.Die verbleibende Zeit nutzten wir für einen Bummel durch die Stadtviertel, der vieux Lyon (Altstadt) bis zur confluence, dem Zusammenfluss von Rhone und Saône.Den Abschluss bildete eine Bootsfahrt auf der Saône (www.musiktheater.at).