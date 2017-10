Spiritualität und Heilen in Nürnberg

Spiritualität und Heilen in NürnbergWir laden dich für das Cherokee Weekend in der Natur ein.Ort: in der Nähe von NürnbergDatum: 27 . Oktober FREITAG um 19.00 Uhr bis 28. Oktober 2017 SAMSTAG ca. 19.00 Uhrbitte melde dich schriftlich unter sabine@hal-lo.at an.PROGRAMM:FREITAG 27. Oktober 2017 ab 19.00 UhrNative American trommelnGebetszeremonie und eine Meditation in der Natur draussenSAMSTAG 28. Oktober 2017 ca. 19.00 UhrNative American Schwitzhütte - Cherokee TraditionWir werden über den Weg des MedizinRades sprechen und euchverschiedene Methoden über den indianischen roten Weg weitergebenWir werden über Nacht dort campen am Feuer kochenOrt: ca. 20 km von NürnbergAnmeldung: sabine@hal-lo.at (bitte Angabe der Tel. Nr. - dann rufe ich dich an) bitte Angabe der Tel. Nr. - dann rufe ich dich an)

Komm und lerne und geniesse mit uns die Natur in der Welt der nordamerikanischen Indianer.Das holz und das essen rechnen wir separat vor ort in BAR abNonProfit:Schmuck aus den Reservaten - BücherWir werden auch eine Spendenbox für* Henry Red Cloud Renewable Energy Center (Projekt Tour 2018)* Oceti Wakan Cindy und Peter v. Catches (Projekt Schule für Pine Ridge)neue Webseiten - alle Infos sind dort enthalten: alle Infos sind dort enthalten:www.nativeamericanacademy.com NON PROFIT NON PROFITwww.nativehealing.jimdo.com unsere Arbeit unsere ArbeitWir freuen uns auf Dich.ahoSabine SunTurtle Woman & Medicine Turtle