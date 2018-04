3-Brückenlauf: Laufen für jedermann

25.04.2018, 09:47 Uhr

Der 3-Brückenlauf ist zu einer echten Institution für Jung und Alt sowie Amateur und Profi geworden.

"30 Jahre und kein bisschen leise" – unter diesem Motto findet am Samstag der 30. Linzer 3-Brückenlauf statt, der in Linz und weit darüber hinaus große Bekanntheit erlangte. "Ziel ist es, das Kulturzentrum Hof, mittlerweile eine kulturelle Drehscheibe in Linz mit mehr als 50 verschiedenen Angeboten für Kultur und Bewegung, laufend zu erreichen", so Walter Hofmann. Seit 1985, also 33 Jahre, ist Hofmann für das Kulturzentrum Hof für den Aufbau und die Abwicklung verschiedenster Projekte als Leiter tätig. Für große Begeisterung sorgt laut Hofmann auch jedes Jahr die Sammelanmeldung für Schüler: "Wir bieten den Schulen an, dass die Jugendlichen gratis an den Start gehen können." Hofmann, der routiniert für die Abwicklung und Organisation zuständig ist, hat im Rahmen des Laufes schon so manches erlebt. "Die Stimmung ist jedes Jahr ein Hit und wir bieten Platz für jeden. Mit unserem Kurs sehen die Leute viel und sind immer im Nahbereich des Wassers unterwegs", so Hofmann. Er erzählt, dass "der Brückenlauf anfangs dazu dienen hätte sollen, Menschen über den Sport ins Kulturzentrum Hof zu locken, was uns auch gelungen ist."

Großes Starterfeld

"Mit mehr als 2.000 Startern sind wir gut aufgestellt", sagt Hofmann, der nach wie vor die Ambition hat, Menschen zum Sport und zur Kultur zu bringen und ergänzt: "Das eine schließt das andere nicht aus."Mehr Infos und die Möglichkeit zur Nachnennung gibt’s unter 3-brueckenlauf.at heuer: Jeder Teilnehmer, der im April 30 Jahre alt wird, muss anlässlich des Jubiläums keine Nenngebühr bezahlen,.