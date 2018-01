Athletiker starten mit der Vorbereitung

11.01.2018, 16:37 Uhr

Kaum ist die Herbstsaison zu Ende, bittet LASK-Trainer Oliver Glasner seine Mannen zurück aufs Feld.

LINZ (rei). Siebenundzwanzig Zähler konnten die Schwarz-Weißen im Herbst errittern. Mit ein wenig mehr Glück hätten es wohl aber ein paar mehr sein können. Zu den großen Highlights zählten der Heimsieg gegen Tabellenführer Sturm oder die Aufholjagd gegen die Wiener Austria. Ansporn genug, um die starken Leistungen in der Rückrunde zu bestätigen, die bereits am 3. Februar mit dem Heimspiel gegen St. Pölten startet.

Keine VeränderungenGroßen Umbruch wird man beim LASK nicht erwarten dürfen, weshalb auch, denn die Mannschaft konnte im Kollektiv überzeugen. Letzte Woche gab der LASK die Verpflichtung von Samuel Tetteh bekannt, der aus der Mozartstadt nach Linz kommt. "Er kann sämtliche Offensivpositionen einnehmen und macht unser Spiel noch variantenreicher", sagt Coach Oliver Glasner. Der Leihvertrag mit Kaufoption läuft bis Sommer 2019. Eine vielversprechende Aktie, denn in der Saison 16/17 erzielte der Nationalspieler Ghanas in der zweiten Liga zwölf Tore in 26 Spielen. Er selbst sagt: „Ich bin froh, nun bei einem aufstrebenden Bundesligaverein meine Qualität unter Beweis stellen zu dürfen und freue mich auf die Aufgabe beim LASK.“110 Jahre TraditionDie Landstraßler feiern heuer ihren 110. Geburtstag. Anlass genug für zwei Fans, Gerhard Schickinger und Christian Horner, auf eigene Initiative hin LASK-Trikots zu entwerfen. Die Farben Schwarz-Weiß erleben dabei eine Renaissance, rücken stärker ins Licht. Ob es zu einer Umsetzung seitens des LASK kommt, steht am schwarz-weißen Firmament. Letztes Jahr griffen die Linzer allerdings auf die Entwürfe der beiden zurück. "Nachdem die Trikots der Saison 2015/16 auf wenig Gegenliebe bei den Fans gestoßen sind, haben wir vergangenen Winter beschlossen, einfach mal eigene Vorschläge zu entwerfen. Als wir diese veröffentlicht haben, gab es eine Unmenge an positiven Reaktionen auf den Entwurf. Der LASK hat daraufhin einiges aus unserem Entwurf für die aktuellen Trikots verwendet, und nach dem überraschenden Erfolg unseres letztjährigen Trikotentwurfs wollten wir natürlich auch heuer einen Vorschlag unterbreiten", so Christian Horner.