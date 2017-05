Faustball-Damen erwartet Kracher gegen Anreith

12.05.2017, 08:56 Uhr

Am Samstag, 13. Mai kommt es im ASKÖ Bewegungscenter zum Schlagerspiel.

URFAHR. Eine echte Herausforderung erwartet die Damen von Abau Urfahr kommenden Samstag am hauseigenen Centercourt - das Aufeinandertreffen mit Union Raiffeisen Dailog telekom Arnreit. Um weiterhin auf Final 3 Kurs bleiben zu können, müssen sich die Linzerinnen einen Sieg erkämpfen. Personalprobleme schaffen allerdings eine schwierige Ausgangslage. Aktuell befinden sich die Faustballerinnen aus Urfahr auf dem zweiten Platz. Die Damenriege rund um Kapitänin Nicole Hennerbichler müssen am Samstag gegen eine Partie gegen die kampfstarke Truppe antreten. Die Mühlviertlerinnen, die stets zu den Topfavoriten zählten, mussten vergangenes Wochenende eine überraschende Niederlage gegen Laakirchen einstecken und werden im Spiel gegen den FBC Abau Urfahr stark in die Offensive gehen müssen, um noch im Rennen um die Final 3 Plätze zu bleiben.

Vorfreude auf das Duell

„Wir freuen uns auf die Herausforderung, die ein Spiel gegen Arnreit stets bietet, glauben jedoch, dass wir nach dem Turnier in Stuttgart und unserer ersten Runde bestens auf das Aufeinandertreffen vorbereitet sind“, freut sich Abwehrprofi Birgit Kempinger auf das Match. Trainer Manfred Leitner plagen indessen eher personelle Probleme, so ist das Ausmaß der Verletzung von Mittelspielerin Sabrina Brandstetter nach wie vor nicht bekannt. Mit Jugendspielerin Jana Pinsker auf der Abwehrposition, sowie den langjährigen Abwehrstützen Birgit und Karin Kempinger, Ines Mayer, Kapitänin Nicole Hennerbichler und Ersatz Kathrin Kaufmann hat Trainer Leitner grundsätzlich genügend Möglichkeiten verschiedenste Spiel-Variationen auszutesten. Ob dies gegen die Routiniers aus Arnreit jedoch Erfolg verspricht, sehen stellt sich am Samstag ab 9:30 heraus.