Floorball U15 startet in die Meisterschaft

05.10.2017, 20:06 Uhr

Die Mannschaft um Nils Riedl, Moritz Gumplmayr und Hannah Riedbert belegte in den letzten Jahren immer Top-Plätze. 2015 wurde das Team Meister, 2016 Dritter und im Vorjahr belegte man Platz 4.Im Anschluss an den Turniertag startet die Bundesliga-Mannschaft mit dem Spiel gegen die Dragons in die Meisterschaft.