Goldener Herbstbeginn für SK VÖEST SchwimmerInnen

09.09.2018, 09:02 Uhr

Linz, St. Johann in Tirol: Beim 38. Raiffeisen Herbstmeeting vom 8.- 9. September 2018 in St. Johann in Tirol zeigten die jungen SchwimmerInnen des SK VÖEST Schwimmen Linz erneut ihr Können und starteten vielversprechend erfolgreich in die neue Saison 2018/2019.

Die 14jährige Emily Schulz vergoldete sich den Saisonstart und siegte über 100m Brust. Der 9jährige Valentin Aicher sicherte sich über 50m Brust mit neuer pers. Bestzeit den zweiten Platz, wie auch seine gleichaltrige Schwimmkollegin Franziska Kierlinger-Seiberl, die nur einen Wimpernschlag die Goldene verpasste. Dafür schlug die 9jährige auch über 50 Freistil mit neuer pers. Bestzeit als Zweite an und startete so erfolgreich in die noch junge Saison.