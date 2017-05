Handball Saisonende, ASKÖ Urfahr

Am Freitag den 12.5. spielt ASKÖ Urfahr im LLM - Meister-Play-Off um den 3. Platz.

Die von Michael Hayden trainierte Mannschaft ist über die letzten Jahre im Kern zusammengewachsen und konnte in der nun zu Ende gehenden Spielsaison durch einige junge Zugänge fast bei jedem Spiel auf 14 Spieler zurückgreifen.Sollte ASKÖ Urfahr am Freitag gegen AHC Wels gewinnen, entscheidet das letzte Spiel der Saison (15.5., SG LINZ AG / Neue Heimat gegen AHC Wels), ob ASKÖ Urfahr den 3. Platz erreichen kann. Denn nur ein Unentschieden am 15.5. würde den Sprung aufs Stockerl verhindern.Zuseher sind immer gerne gesehen! Der Eintritt ist frei!