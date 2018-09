TanzFreiRaum für Kinder von 2½ - 8 Jahren in Linz

23.09.2018, 15:20 Uhr

TanzFreiRaum für Kinder

von 6 - 8 Jahren ohne Begleitung

Linz : EKIZ Eltern Kind Zentrum Linz | Mir macht es Freude imdie spielerische Natürlichkeit der Kinder zu fördern. Sie werden von mir im freien Tanz angeregt, ihre Stimmungen und Gefühle auszuleben. Ich wecke die Neugierde ihres Kindes und die Freude am Experimentieren auch mit besonderen Materialien. Hier haben die Kinder die Möglichkeit ihre eigene Kreativität selber zu entdecken. Auch Kinder, die gerne tanzen möchten, denen aber der Mut fehlt, sind hier gut aufgehoben. Wir erleben spielerisch tänzerische Entdeckungsreisen, die auch in Tanzgeschichten verpackt sind. Mit stillen Übungen und Meditationen können die Kinder wieder zur Ruhe kommen.ab November 2018ab Februar 2019

TanzFreiRaum für Kinder

von 4 - 6½ Jahren mit Bezugsperson

Eltern-Kind-Zentrum Linz

TanzFreiRaum, von 2½ - 4½ Jahren mit Bezugsperson,

In diesemsind die Jüngeren herzlich willkommen. Für die Kinder ist es wichtig, dass sie eine Bezugsperson für sich haben. Sie lieben es mit der vertrauten Person in deneinzutauchen, die sich bewusst Zeit nimmt und diese Stunde gemeinsam mit ihnen genießen will. In vereinfachter Form biete ich dieses Programm altersgemäß ähnlich wie bei den älteren Kindern an.ab November 2018ab Februar 2019Uli Hausleitner - Integrative Kindertanz-Pädagoginje 8 Einheiten € 80,- | 16 Einheiten € 144,-___________________________________________________________________________________ab 10. Jänner 2019ab 14. März 20198 Einheiten € 80,- | Mitglieder € 72,-office@eltern-kind-zentrum.atTel. 0732 / 66 96 11Mo. bis Fr. 9.00 - 12.00 Uhr und Mo. bis Do. 14.00 - 17.00__________________________________________________________________________________!!! Die hier angeführten "weiteren Termine" sind leider nicht gültig !!!