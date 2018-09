Tischtennis: Uniqa Biesenfeld startet sehr gut in Neue Saison der 2. Bundesliga

09.09.2018, 19:02 Uhr

am Sonntag, den 09.09.2018, starten die DOC`s von Uniqa Biesenfeld erfolgreich in die neue Saison der 2. Bundesliga !Glänzend dabei Simon Oberfichtner (Bild ganz re.), der alle seine 3 Spiele gewinnt.Ebenso Michael Binder (2. von li.), 2 Spiele- 2:0 und Jan Duspiva(2. von re.) , solide Leistung ebenfalls mit 2 Spielen - 1:1.Am Vortag noch mit Pech knapp gegen Bruck/Leitha 4:6 verloren, haben sie nun ihre Stärke beweisen können !Bravo Jungs- dafür, dass ihr das erste Mal in der 2.höchsten Spielklasse Österreichsschon so gut auftretet !