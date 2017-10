U 19 Damen Spieltag in Linz

12.10.2017, 06:31 Uhr

Neben dem Veranstalter UHC Linz sind auch die Mädchen von Alligator Rum und die Zurndorfer in Linz zu Gast. In der U19 tritt die Spielgemeinschaft Dragons/ Grasshoppers für die Burgenländer an.Der Turniertag wird mit dem Spiel Linz – Zurndorf eröffnet. Im Anschluss daran treffen die Rumerinnen auf den Titelverteidiger, ehe der UHC Linz noch auf Rum trifft.Brisant auch, dass tags darauf Spielerinnen aus allen 3 Mannschaften zusammen im Großfeld Cup um 11 Uhr in Mittersill auf Zell am See treffen.