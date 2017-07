Zwei Staatsmeistertitel für Nici Kuhn

25.07.2017, 10:49 Uhr



Sieg nach Schwierigkeiten

Nicht nach Plan verlief zunächst die Ausscheidungsrunde im Trick, wo Kuhn in beiden Läufen früh stürzte. Im Finale konnte sie aber jegliche Enttäuschung hinter sich lassen und ihr Programm ohne Fehler beenden. "Ich war überglücklich, als ich erfuhr, dass ich mit 5.050 Punkten auch diesen Titel gewonnen hatte", so Kuhn, die damit auch die erfolgreichste Oberösterreicherin bei den Staatsmeisterschaften war. "Mit 17 Jahren bin ich nun schon vierfache Staatsmeisterin und möchte mich auch langsam dem Rekord meiner Mutter, der 38-fachen Staatsmeisterin Claudia Kuhn, nähern. Durch sie bin ich zu diesem wunderschönen Sport gekommen und ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie mich immer unterstützt und so weit gebracht hat", so Kuhn.



Große Ziele

Das nächste Ziel ist nun die U21-Europameisterschaft in Serena/Spanien, die von 2. bis 6. August stattfindet. "Ich bin zwar heuer die Jüngste in dieser Altersklasse, rechne mir aber trotzdem große Chancen für Finalplätze in den Disziplinen Slalom und Trick aus", so Kuhn. Bei den Europameisterschaften im September rechnet sie sich dann Chancen auf einen Finalplatz aus. Das Talent und die Klasse dafür hat sie zweifellos.