Coding Contest: Programmierer sind gefragt

06.10.2017, 12:06 Uhr

Zum 27. Mal veranstaltet die Catalysts GmbH den "Coding Contest", dieses Mal zum trendigen Themenschwerpunkt "Blockchain". Neu heuer ist auch der Mobile Contest.

Nicht nur in Österreich rauchen am 20. Oktober die Köpfe. Der "Coding Contest" wird inzwischen international ausgetragen, unter anderem in Cairo, Chișinău, Frankfurt, Minsk, Nairobi, Novi-Sad, Pretoria, Timișoara und Zagreb. Mittlerweile ist der Programmierwettbewerb einer der größten seiner Art und findet mehrmals pro Jahr statt. 2.000 bis 3.000 Teilnehmer sind jedes Mal dabei. Im kommenden Jahr hat man sich 100 parallele Austragungsstätten zum Ziel gesetzt. Das Teilnehmerfeld ist breit gefächert – von jung bis alt, Schüler, Student, Praktiker, Nerd oder PC-Guru mit Programmier-Leidenschaft. Die Beispiele sind nicht akademisch, sondern kommen aus der Praxis. Alles ist erlaubt, das Ziel ist vorgegeben, der Weg dahin ist jedoch jedem selbst überlassen.

Bühne für Mobile-Entwickler

Wurzeln in Linz



Talente aus aller Welt

Veranstaltet werden die "Coding Contests" von der Catalyst GmbH, dem größten Individual-Softwareunternehmen in Oberösterreich mit Sitz in Linz, Wien, Frankfurt und Cluj-Napoca (Rumänien). Catalysts ist heuer eine Kooperation mit Runtastic eingegangen, um speziell Mobile Software Developer anzusprechen. Runtastic entwickelt mobile Applikationen für den Health- und Fitnessbereich und ist ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die User dabei zu unterstützen, ihre Fitnessziele zu erreichen. "Das Smartphone und mobile Applikationen sind innerhalb der letzten zehn Jahre zu ständigen Begleitern in unserem täglichen Leben geworden. Die Entwicklung mobiler Applikationen bringt spezielle Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich, wie zum Beispiel eine Reihe von Sensoren oder Kontext-Informationen, die verfügbar sind. Als einer der führenden App-Hersteller weltweit möchten wir mit dem Mobile Coding Contest eine Bühne für Android- und iOS-Entwickler schaffen, die dort ihre tollen Fähigkeiten zeigen können", sagt Christian Kaar, CTO von Runtastic. Heuer gibt es daher erstmals den Coding Contest und den Mobile Coding Contest. Die Teilnehmer entscheiden sich vorher und melden sich für den jeweiligen Track an”, erklärt Patrick Haebig, Veranstalter des Coding Contests seitens Catalysts.Für Catalysts, Runtastic und viele andere Firmen sind diese Programmierwettbewerbe seit Jahren ein probates Mittel gegen den Fachkräftemangel in der IT, weil dadurch die Talente sichtbar werden. Über den internationalen Coding Contest wird Österreich als Ursprungsland für innovative IT-Themen sichtbar. 2007 entstand der Coding Contest aus einem wissenschaftlichen Experiment an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU). Durch die Gestaltung der Aufgabenstellung werden die Teilnehmer durch mehrere Levels geführt, die aufeinander aufbauen und sukzessive schwieriger werden. Die Teilnehmer haben vier Stunden Zeit. Ein paar wenige schaffen alle Levels, die meisten kommen weiter als selbst erwartet und freuen sich nach der Teilnahme schon auf den nächsten Programmierwettbewerb.Der Coding Contest fordert junge IT-Talente mit spannenden Beispielen, macht sie sichtbar und fördert sie mit Ferialpraxis-Stellen in den Sommermonaten. Talente kommen auf diese Art aus allen Himmelsrichtungen nach Österreich und sammeln hier wertvolle erste Arbeitserfahrung. Ein weiterer Punkt ist die Frauenquote unter den Absolventen. Softwareentwicklung wirkt in vielerlei Hinsicht immer noch nicht attraktiv genug für junge Frauen in Österreich. “Das ist in Rumänien schon seit vielen Jahren anders”, sagt Catalysts-CEO Christoph Steindl. Jugendliche möglichst früh für IT zu interessieren, sie von passiven Konsumenten zu aktiven Problemlösern zu machen, ist auch hierzulande notwendig. Nur so können genügend Fachkräfte für die oberösterreichischen Unternehmen ausgebildet werden, damit diese die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigen können.Mehr Infos gibt’s auf codingcontest.org . Auf dieser Seite gibt es die Möglichkeit, sich für den Contest an einer der über 20 Locations oder für den Online-Contest zu registrieren und auch Contest-Aufgaben der Vergangenheit zu lösen.