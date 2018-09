Erfolgspartner Raiffeisen OÖ und AGRU um (Rohr)Längen voraus

17.09.2018, 17:27 Uhr

Die weltweit erfolgreichen Kunststoffexperten von AGRU mit Sitz in Bad Hall und die Raiffeisenbank Region Sierning-Enns ziehen seit 40 Jahren an einem Strang.

Schneller, höher, weiter - die Kunststoffexperten von AGRU mit Sitz in Bad Hall haben sich das Motto aus dem Sport zu Eigen gemacht: kürzestmögliche Reaktionszeiten auf neue Anforderungen von Kunde oder Markt, Kunststoffrohre in immer größeren Dimensionen und Rohrlängen von bis zu 600 Metern.Das Ergebnis sind Spitzenprodukte, die auf der ganzen Welt gefragt sind: hochwertige Rohre, Formteile, Platten oder Dichtungsbahnen aus Polyethylen, u.a. für Wasser- und Energieversorger bzw. die Bau-, Transport- oder IT-Industrie. Aktuell erwirtschaftet das Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in Werken auf drei Kontinenten einen Jahresumsatz von 350 Mio. Euro (2017). Die Exportquote liegt bei rund 95 %.



Bei finanziellen Angelegenheiten zieht AGRU mit der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns an einem Strang. Die lokale Bankstelle in Bad Hall ist seit ihrer Gründung vor 40 Jahren die Hausbank und zuverlässiger finanzieller Partner.Mehr über die Erfolgspartnerschaft erfahren hier.