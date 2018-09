Gasselsberger mahnt Rückkehr zur Normalisierung ein

19.09.2018, 15:02 Uhr

Treffen mit Gouverneur Nowotny

Gasselsberger war vergangene Woche mit einer Delegation zur Europäischen Zentralbank (EZB) nach Frankfurt am Main gereist und mit dem Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, zusammengetroffen. Mit dabei waren auch die Spartenobmann-Stellvertreter, RLB OÖ-Vorstandsdirektorin Michaela Keplinger-Mitterlehner und Sparkasse OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub, WKOÖ-Direktor Hermann Pühringer und Christian Matzinger von der OÖ KreditgarantiegesellschaftmbH. Das Datum war kein Zufall, denn an diesem Tag fand die Pressekonferenz des Präsidenten der EZB, Manuel Draghi, statt. Dieser hatte allerdings wenig Überraschendes zu verkünden: Die Leitzinssatz bleibt auf null. Das Anleihenkaufprogramm wird ab Oktober auf 15 Milliarden Euro im Monat halbiert und dessen Ende für Jahresbeginn 2019 in Aussicht gestellt. Gasselsberger wertet die Entscheidung der EZB zu Zinssenkungen und Anleihekäufen im Zuge der Finanzkrise zwar grundsätzlich als richtig, nun sei es aber an der Zeit, auf einen "Pfad der Normalisierung" zurückzukehren.

Nicht zuviel Zeit lassen

Gasselsberger verweist, neben den Zinsverlusten für Haushalte und Geldhäuser, auf die gefährdeten Geschäftsmodelle von Versicherungen und Pensionskassen. Zudem würde Kleinanlegern, die nicht in Aktien oder Immobilien investieren können, der Vermögensaufbau für die Altersvorsorge spürbar erschwert. Die EZB hätte der Politik Zeit für notwendige Spar- und Strukturmaßnahmen verschafft, könne aber nicht dauerhaft die Versäumnisse der Politik ausgleichen. Ähnlich sieht das auch Nowotny. Die EZB hätte die absolut richtige Politik gemacht, um diese tiefe Krise zu bewältigen. Aber, schränkt der Gouverneur im Gespräch mit der OÖ-Delegation ein: "Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt nicht rascher handeln könnten." Zwar sollten Notenbanken immer eine ruhige Hand haben, aber man solle sich auch nicht zu sehr Zeit lassen. Erste Priorität sei es aus den Negativzinsen herauszukommen.