Goldmedaille für touristische Nachwuchstalente aus Linz

02.05.2017, 15:35 Uhr

Zwei Linzerinnen holten Stockerlplätze bei den Lehrlings-Staatsmeisterschaften.

Die 81 besten Tourismus-Lehrlinge wetteiferten heuer um die begehrten Staatsmeistertitel. Die Nachwuchstalente stellten während drei intensiver Wettbewerbstage ihr Können unter Beweis. Die Goldmedaille in der Kategorie Hotel- und GastgewerbeassistentIn holte in Oberösterreich Caroline Schiffner vom Park Inn Hotel in Linz. In der Kategorie Service ging eine weitere Goldmedaille nach Linz, nämlich an Doris Assis vom Pöstlingberg Schlössl."Mit Küche, Service und Rezeption stehen die drei Kernbereiche der gastronomischen Dienstleistung auf dem Prüfstand. Unsere engagierte Jugend hat die fordernden und zugleich umfangreichen Wettbewerbsaufgaben erneut bravourös gemeistert. Wir sind sehr stolz auf unseren Nachwuchs und seine Top-Leistungen und gratulieren allen Teilnehmern herzlich zu ihren ausgezeichneten Erfolgen“, zeigten sich die Obmänner der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich, Siegfried Egger und Mario Pulker, mit dem Einsatz der jungen Fachkräfte mehr als zufrieden.