Martin Greiner ist neuer Landesinnungsmeister Bauhilfsgewerbe

Martin Greiner ist neuer Innungsmeister der oö. Landesinnung der Bauhilfsgewerbe. Der Geschäftsführer der Linzer Firma Gfrerer Isolierwerk folgt damit Kurt Bernegger, der die Funktion des Innungsmeister-Stellvertreter übernommen hat.Greiner erlernte den Beruf des Werkzeugmachers bei Optyl Carrera und absolvierte anschließend die Abend-HTL Maschinenbau-Betriebstechnik in Linz. 1997 stieg er bei Gfrerer Isolierwerk ein, seit 2001 ist er Geschäftsführer. Im Landesinnungsausschuss engagiert sich Greiner seit 2004, zuletzt war er stellvertretender Innungsmeister.Als Innungsmeister vertritt Greiner 1.860 Mitgliedsbetriebe in 18 Berufsgruppen — vom Asphaltierer über Bodenleger, Pflasterer und Steinmetz bis Transportbeton-Unternehmer. Als seine wichtigsten Anliegen nennt Greiner „fairen Wettbewerb, gut ausgebildete Fachkräfte in ausgezeichneten Betrieben sowie die Weiterentwicklung eines wirtschaftsfreundlichen Umfeldes“.