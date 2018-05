Mehr Bedarf an Hebammen

07.05.2018, 09:42 Uhr

Anzahl der Studienplätze in Oberösterreich wird erhöht

OÖ. Eine Bedarfsanalyse im Berufsfeld der Hebammen hat gezeigt, dass in den nächsten Jahren von einem Mehrbedarf an Geburtshelferinnen auszugehen ist. Daher startet der Bachelor-Studiengang Hebamme an der FH Gesundheitsberufe OÖ zukünftig jährlich mit einem Jahrgang. Bisher startete nur in zwei von drei Jahren ein Studiengang. Durch den jährlichen Start erhöht sich die Anzahl der Studienplätze um 22 auf insgesamt 64 Plätze. Ausbildungsort ist der Med Campus V. am Linzer Universitätsklinikum.Der Hebammenberuf umfasst die Betreuung, Beratung und Pflege der Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerin, die Beistandsleistung bei der Geburt sowie die Mitwirkung der Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge. Zudem gilt in Österreich die gesetzliche Bestimmung, dass bei jeder Geburt eine Hebamme beizuziehen ist und wenn dies nicht möglich, jedenfalls zur weiteren Pflege der Frau und des Säuglings nach der Geburt.Mehr Informationen unter: fh-gesundheitsberufe.at